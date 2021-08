Crédito à economia real cresce 10,42%

O BNA informa que as empresas que beneficiaram de créditos em termos de montante destacam-se as grandes empresas com 59,17%, correspondentes a 193,40 mil milhões Kz, em seguida as medias empresas com 38,53% equivalente a 125,92 mil milhões Kz.

As pequenas e micro empresas surgem nos lugares seguintes com 1,83 % (5,98 mil milhões kz) e 0,47 (1,53 mil milhões kz) respetivamente.

Num comunicado, o BNA refere que o montante desembolsado pelos bancos comerciais até Julho totalizou 326,82 mil milhões de kz, representando um acréscimo de 30,83 mil milhões de kz, que compreende 10,42% em relação ao desembolso de Junho.

Um total de 18 novos créditos ao sector real da economia foram desembolsados em Julho passado, no âmbito do Aviso nº10/2020 de 03 de Abril, perfazendo de 248 créditos concedidos, “dos quais 205 com desembolsos efectivos”.

O número de bancos que cumpriu o limite mínimo de 2,50% do seu activo líquido, sublinha o BNA, até final de Julho de 2021, aumentou de 17 para 18 em relação ao mês de Junho passado.

Trata-se dos bancos Atlântico, Caixa Geral de Angola (BCGA), Comercial Huambo (BCH), de Comércio e Indústria (BCI), BCS, de Fomento Angola (BFA), Internacional de Créditos (BIC), Standard Bank Angola (SBA), de Negócios Internacional (BNI), BOCLB, Prestígio (BPG), Valor (BVB), Finibanco (FNB), KEVE, de Investimento Rural (BIR), YETU, VTB e de Micro Finanças (BMF).