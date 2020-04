Credit Suisse diz que estímulos deverão levar a uma forte retoma em 2021

Em entrevista telefónica, Fayd’herbe explicou ao Jornal Económico, no entanto que se as medidas sanitárias, orçamentais e monetárias tiverem os impactos previstos poderão conduzir a uma recuperação forte de 5% em 2021.

“Em todos os países onde actualmente existem medidas de confinamento, vimos que eles funcionaram. Na Ásia, além de a China ter conseguido controlar a disseminação do vírus, de modo que agora está no processo de permitir que os trabalhadores e as empresas voltem ao funcionamento normal, também estamos a ver isso em países como a Coréia do Sul e o Japão”, disse.

Itália, França e Espanha estão a mostrar já, de certa forma, um caminho semelhante ao dos países asiáticos. “E o que esperamos, com base nisso, é que as medidas de contenção funcionem se forem drásticas”.

Fayd’herbe, que também é chief investment officer da área de international wealth management do Credit Suisse, acredita que é provável que esses três países europeus vejam um pico de infecções no decorrer das próximas quatro a seis semanas, portanto em Maio.

“Já vimos a desaceleração dessas novas infecções e, portanto, deve-se supor que, ao seguirmos para o verão e depois para o terceiro trimestre, haverá um retorno à actividade económica”, sustenta.

A economista explicou que para essa visão se concretizar, os sistemas de saúde têm de continuar a progredir em pelo menos duas avenidas importantes, das três necessárias para declarar vitória contra o coronavírus.

“O primeiro progresso importante é ter testes baratos disponíveis numa base muito ampla antes de chegarmos aos meses mais frios do ano. A segunda via importante é a de que existe um tratamento clinicamente testado para controlar os casos mais graves nos grupos de risco e, é claro, a terceira medida, que é mais incerta no horizonte de tempo sobre o qual estamos falando, é a inovação em termos de vacinas”.

Com essas premissas como base, o Credit Suisse espera que haja uma recuperação que poderá até ser vista nos principais indicadores talvez já nos próximos dois a três meses.

“Se olharmos para o que aconteceu na China entre fevereiro e março, como isso se refletiu, por exemplo, nos PMI, indicadores do sentimento de negócios, no mês de fevereiro ainda estávamos em níveis em torno de 30, indicando uma profunda desaceleração e contracção da actividade económica, mas no mês seguinte o PMI voltou a ser cerca de 50”.

“Portanto, é esse tipo de recuperação que acho que deveríamos esperar nos outros países que seguiram o mesmo tipo de reacção”, sublinhou. “Sob essa suposição, o que acontecerá é que teremos essa profunda contracção no segundo trimestre, depois uma recuperação no segundo semestre, mas essa recuperação não será suficiente para compensar totalmente o que foi perdido, portanto, para o conjunto de 2020”.

Fayd’herbe vincou que a zona do euro como um todo será uma das regiões mais afectadas, com o Credit Suisse a projectar uma contracção de 4% na economia do bloco da moeda única. A Itália, que foi muito afectada e que já estava numa situação delicada antes, a recessão poderá ser mesmo de 7% ou 7,5% em 2020.