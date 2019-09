Credit Suisse deve pagar menos de 75 milhões USD a Moçambique

A consultora Bloomberg Intelligence considera que o banco Credit Suisse deverá pagar menos de 75 milhões USD no caso das dívidas ocultas de Moçambique porque os antigos banqueiros declararam-se culpados nos tribunais norte-americanos.

“A declaração de culpados em maio, Julho e mais recentemente a 6 de Setembro aumenta a probabilidade de o banco incorrer em penalizaçãoes, que deverão totalizar menos de 75 milhões de dólares, tendo por base as declarações do banco, segundo as quais reteve apenas 23 milhões (20,8 milhões de euros) em taxas pelos negócios”, escrevem os analistas numa nota enviada aos investidores.

O valor de 75 milhões demonstra uma forte revisão em baixa face aos cerca de 300 milhões (272 milhões de euros) que a Bloomberg Intelligence estimava, em Janeiro, que o Credit Suisse pudesse ter de pagar.

“Apesar de a acusação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos admitir que os banqueiros contornaram os controlos internos do banco, a má conduta dos indivíduos ainda pode ser imputada ao Credit Suisse porque os banqueiros agiram alegadamente no âmbito do seu emprego no Credit Suisse”, escreviam em janeiro os analistas que apoiam também a agência de informação financeira Bloomberg.

“Estimamos um acordo potencial com as autoridades norte-americanas de 100 a 300 milhões de dólares”, vincavam então os analistas.