COVID-19: Turismo europeu precisa de 375 mil milhões de euros

A European Travel Commission (ETC), entidade europeia de turismo, estimou hoje que o sector do turismo europeu necessite de 375 mil milhões de euros para recuperar da crise gerada pela COVID-19 e para restabelecer as suas operações. A entidade antecipou também que o próximo verão na Europa será como regressar a 1970, com os europeus a optarem pelo turismo de proximidade, e pediu regras uniformes para evitar problemas sanitários.

As estimativas da União Europeia, são à volta de 255 mil milhões de euros para ajudar os Estados membros a recuperar a indústria e mais cerca de 120 mil milhões de euros para investimento extra, para ajudar os empreendedores e operadores a restabelecerem as suas operações”, afirma em entrevista à agência Lusa o director executivo da ETC, Eduardo Santander.

Com o turismo europeu estagnado, devido às medidas restritivas adoptadas pelos Estados membros da UE para tentar conter a propagação da pandemia, incluindo com limitações nas viagens entre países, o responsável assinala que “o turismo passou de (uma actividade) de 100% para zero” e está hoje “reduzido a praticamente 10% do que era”, dadas as perdas totais.

Eduardo Santander, que lidera a entidade responsável pela promoção e divulgação da Europa enquanto destino turístico e da qual faz parte o Turismo de Portugal, indica à Lusa que “tudo é igualmente afectado por a cadeia de valor do turismo estar interconectada”.

“Desde as empresas de cruzeiros, passando por outros operadores e, em particular, pelas companhias aéreas, todos têm enormes perdas, com quedas entre 45% para as transportadoras aéreas que fazem alguns outros serviços além de passageiros e os 70% para hotéis e restaurantes”, precisa o responsável espanhol.