COVID-19: TAAG com mais de seis mil passageiros com bilhetes retidos

A informação foi avançada pelo ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, que falava ontem em conferência de imprensa de actualização de dados sobre a Covid-19, desde o início do Estado de Emergência.

“Nesta altura existem cerca de 6.700 passageiros com bilhetes retidos e que pretendem regressar ao País”, referiu o ministro.

Ricardo de Abreu acrescentou ainda que, a TAAG anulou 204 voos domésticos, representando uma perda de 16.500 passageiros, 180 voos internacionais, o que corresponde à perda de 30 mil passageiros.

O ministro afirmou ainda que, as estimativas do sector apontam para uma redução de receitas significativas, principalmente na área da aviação civil, que carece de algum suporte do Executivo para compensar as perdas.