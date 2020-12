COVID-19: Programa do UNICEF Angola recebe financiamento da União Europeia

A UNICEF recebeu um financiamento da União Europeia para reforçar as suas actividades de resposta à COVID-19 na província de Luanda, com particular incidência nos municípios do Cazenga, Belas, Talatona e nos distritos urbanos do Sambizanga e Maianga.

O financiamento disponibilizado pelo Direção-Geral da Proteção Civil e das Operações de Ajuda Humanitária Europeias (DG ECHO), orçado em 3 milhões de Euros, permitirá a UNICEF apoiar as autoridades da província de Luanda na prestação de serviços integrados de saúde, nutrição, água e saneamento, bem como acções de protecção social.

Com este projecto e em coordenação com as repartições municipais e distritais, os fundos servirão especificamente para:

· Reforçar a gestão dos casos de malnutrição infantil e disponibilizar suplementos nutricionais;

· Expandir o programa de transferência monetária para famílias com crianças malnutridas;

· Disponibilizar equipamentos de protecção pessoal para unidades de saúde e kits de higiene para escolas, orfanatos e lares de idosos;

· Instalar infraestruturas para lavagem das mãos em mercados públicos,

· Melhorar a vacinação e promover hábitos saudáveis e medidas de higiene pessoal

Os primeiros casos de COVID-19 em Luanda foram confirmados em Março de 2020 pelo Ministério da Saúde. Face ao aumento contínuo do número de casos confirmados de COVID-19, o país lançou um conjunto de acções inéditas para conter a propagação do vírus, incluindo limitação de movimento e de actividades económicas.

As populações sócio e economicamente mais vulneráveis têm acesso limitado a serviços básicos, como água e saneamento, e têm visto os seus rendimentos diminuírem como consequência da paralisação de algumas actividades económicas. Estão, por isso, mais expostas aos riscos associados à pandemia da COVID-19.

Em tempo de emergência é importante garantir a continuidade de serviços sociais básicos e assegurar a todos o acesso a esses serviços. Assim, o UNICEF trabalha com as autoridades da província de Luanda para assegurar que, com os fundos disponibilizados, cerca de 1.6 milhões de pessoas tenham acesso a serviços de saúde, nutrição e condições de higiene adequadas, e que os mais vulneráveis beneficiem de mecanismos de protecção social para reduzir o impacto do choque económico e social causado pela pandemia.