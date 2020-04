Covid-19 - pode desencadear crise rara no pós-II Guerra Mundial

Em análise à recente evolução das ações afetadas pela crise trazida pela pandemia do novo coronavírus, Jim Paulsen, analista-chefe de investimentos do The Leuthold Group,explica porque podem as ações repetir a “queda profunda” que ocorreu, apenas uma vez, desde a Segunda Guerra Mundial.

Considerando que “o pior ainda está por vir” quanto a desvalorizações causadas pelo coronavírus, Jim Paulsen, alerta que a recuperação exemplar que se viveu a semana passada pode levar a crer que o pior do colapso nas ações terminou “mas não acontecerá assim tão rápido”. “Esta recuperação incrível é muito provavelmente a primeira de pelo menos alguns ciclos do mercado em baixa”, disse Paulsen sobre o feito recente alcançado pelo índice Dow Jones.

A bolsa nova-iorquina fechou em alta uma semana mais curta, com o S&P500 a conhecer a melhor semana desde 1974, graças ao acolhimento positivo, pelos investidores, das novas medidas da Reserva Federal para apoiar a economia norte-americana.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average progrediu 1,22%, para os 23.719,37 pontos.

O tecnológico Nasdaq valorizou 0,77%, para as 8.153,58 unidades, e o alargado S&P500 subiu 1,45%, para as 2.789,82.

No conjunto da semana, o Dow Jones ganhou 11,3%, o Nasdaq 10,6% e o S&P500 conheceu mesmo a sua melhor semana desde 1974, com uma subida de 12,1%.

Segundo recorda o analista, apenas por uma vez o mercado “bateu no fundo” no pós-Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 2001, fruto dos atentados terroristas em setembro, aos EUA, apresentando um ciclo de queda de mais de 20%.

O grupo Leuthold continua a sublinhar a incerteza em torno da rapidez com que a economia retornará à força máxima após o confinamento forçado. Sobretudo porque ainda se desconhece quando surgirá a vacina que evitará uma segunda onda de novas infeções. Além dessas incertezas, Paulsen aponta três razões para a sua hesitação quanto ao investir em ações, num mercado que pode parecer em alta, mas não está.

Em primeiro lugar, as descidas mais profundas não vão continuar – por enquanto. O S&P 500 teve uma redução de 34% em relação aos máximos de todos os tempos, no ponto mais baixo de março. Após o ciclo no fim de semana prolongado na quinta-feira, houve uma queda de cerca de 18%. O que significa que já havia recuperado quase metade de suas perdas.

De fato, uma métrica popular que valoriza os stocks em relação às estimativas de ganhos futuros voltou ao seu nível anterior ao acidente, porque as previsões dos analistas só agora estão a atualizar a realidade. Jonathan Golub, principal estrategista de ações do Credit Suisse nos EUA, observou que o S&P 500 está a negociar cerca de 19 vezes a sua estimativa de ganhos em 12 meses – voltando ao seu nível recorde em fevereiro.

A segunda observação de Paulsen é que as avaliações para as ações de grande capitalização permanecem acima dos níveis observados, até mesmo no menor mercado e mais baixo de todos os tempos.

Por último, Paulsen diz que tem dificuldade em aceitar que os excessos de um mercado em alta há onze anos tenham sido resolvidos no espaço de um mês. Mesmo “o bater no fundo” do declínio registado em alguns dias de negociação em março não foram suficientes para convencer o analista de que a mudança foi suficientemente sólida.