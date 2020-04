COVID-19: PME’s com apoios equivalentes a 109 milhões USD em linhas de crédito

O Decreto Presidencial 98/20, de 9 de Abril, que aprova as Medidas Imediatas de Alívio dos Efeitos Económicos e Financeiros Negativos provocados pela pandemia do COVID-19, coloca nas mãos do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) a maior parte da responsabilidade em relação a linhas de crédito.

A instituição irá abrir, de acordo com o decreto, três linhas, com um valor total de 40,65 mil milhões Kz, enquanto o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário de Angola (FADA) lança uma linha de 15 mil milhões Kz e o Fundo Activo de Capital de Risco Angola (FACRA) vai disponibilizar um total de 7milmilhões Kz.

No total, as linhas ascendem a 62,65 mil milhões Kz, mas o diploma refere que as empresas podem recorrer, também via BDA, à linha de mil milhões USD que o Deutsche Bank cedeu a Angola, assim como a uma outra de 120 milhões USD disponível no BPC por via do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

De acordo com o diploma, as linhas destinam-se a “assegurar o apoio financeiro com vista à manutenção mínima das actividades das micro, pequenas e médias empresas do sector produtivo”.

A linha de 15 mil milhões do BDA dirige-se ao financiamento de explorações de agro-pecuária familiares, com uma taxa máxima de 3%.

Outra linha, de 26,4 mil milhões Kz, com uma taxa máxima de 9%, maturidade de dois anos e carência de capital de 180 dias, serve para financiar a compra dos operadores do comércio e distribuição de produtos alimentares diversos, em especial hortícolas, frutícolas e peixe.

O BDA tem ainda uma linha de 13,5 mil milhões Kz, com condições idênticas à anterior, para apoiar as compras das cooperativas de produtores familiares e dos empresários agro-pecuários de pequena a média dimensão, a fornecedores nacionais de sementes melhoradas de cereais, entre outros, assim como fertilizantes, vacinas e pesticidas, e outros insumos e produtos.

O BDA tem outra linha de 750 milhões Kz para financiar projectos de modernização e de expansão das actividades de um número máximo de 15 cooperativas por província, dos sectores agrícola e piscatória, num máximo de 50 milhões Kz, taxa de 7,5% e maturidade igual ao ciclo operacional, segundo o documento.

O FACRA, por seu turno, deve disponibilizar 3 mil milhões Kz para investir no capital próprio de cooperativas de agricultura, pecuária a pescas, a par de mais 4 mil milhões Kz para financiar sociedades de microfinanças, escolas de campo e caixas de crédito comunitárias. Neste último caso, os valores são atribuídos após concurso público.

O diploma refere ainda que podem ser realizadas operações de crédito com as linhas do Deutsche Bank e BAD. No entanto, não é conhecido o valor disponível, dado que não têm sido feitos balanços sistematizados da utilização destas linhas.

O diploma prevê ainda medida de alívio fiscal, como o adiamento do pagamento de impostos, a par de mecanismos de apoio a famílias.