COVID-19: Oxford Economics prevê recessão de 9,3% para Angola

"Qualquer optimismo sobre a saída da recessão dos últimos quatro anos foi eliminada com a guerra de preços do petróleo em março, e agravada com a pandemia, obrigando-nos a rever a nossa previsão de recessão para 9,3% este ano, o que significa que Angola estará em 2020, pelo quinto ano consecutivo, em terreno negativo", disse o economista Pieter du Preez durante a apresentação do 'webinar' que decorreu esta tarde.

Abordando o impacto da pandemia do novo coronavírus em África, o analista lembrou que o preço do petróleo caiu 40% desde o início do ano e que as previsões da consultora apontam para que só volte à média de 65 USD por barril em 2026.

Para a Oxford Economics, a região da África subsariana será uma das mais afectadas pela pandemia, que veio agravar uma situação económica já difícil.

"As políticas de confinamento e de isolamento social vão ter um choque pesado na despesa pública. Por exemplo, um confinamento que dure 12 semanas vai reduzir em 32% o consumo público", segundo a consultora, que alerta que "os défices orçamentais da região vão disparar com o corte de receitas e com os custos das políticas de apoio à manutenção dos empregos".