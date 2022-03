Covid-19 na China leva petróleo a cair antes da reunião da OPEP+

O petróleo continua a cair, antes da próxima reunião da OPEP+, à medida que a China , o maior importador de ouro negro do mundo, tenta combater maior onda de Covid-19 vista desde o contágio de Wuhan.

O West Texas Intermediate (WTI), referência para o mercado norte-americano, está a desvalorizar 0,76% para 105,15 USD o barril, enquanto o Brent, referência para as exportações angolanas , cai 0,82% para 111,56 USD o barril.

A propagação de novos casos de Covid-19 na China e os consequentes confinamentos estão a criar mais uma fonte de volatilidade para este mercado, já abalado pela invasão da Ucrânia e pelo clima de tensão no Médio Oriente. Esta quinta-feira, a OPEP+ reúne-se para decidir a produção de Maio, tendo no entanto já sinalizado que o aumento de fornecimento de barris será modesto.

A Rystand Energy estima que um bloqueio gradual no centro financeiro chinês pode cortar a procura de petróleo em até 200 mil barris por dia. Xangai, um importante centro de comércio do país foi a última cidade a confinar-se para realizar testes à Covid-19 em massa. Actualmente cerca de 62 milhões de pessoas estão em confinamento na China, de acordo com as contas da Bloomberg.