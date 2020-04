COVID-19: mercado imobiliário cai em todo país

Para João Evaristo, até ao momento os profissionais não conseguem importar a matéria-prima para padronizar os produtos e, por outro lado, na área de vendas, os profissionais imobiliários não conseguem credibilizar os clientes sobre os negócios já existentes.



“Os projectos de investimentos imobiliários já concluídos estão parados, sem clientes, resultante do abrandamento do mercado em si, o que faz com que os cidadãos com poder de compra não adquiram os produtos imobiliários por estarem receosos”, lamentou.



O representante do BCI Imobiliária acrescentou que a crise diminuiu a massa monetária no mercado imobiliário e, por este factor, os profissionais não conseguem convencer mesmo os clientes já existentes, independentemente do produto à disposição. Já o representante da empresa imobiliária Própria Casa, Miguel Ribeiro, declarou que os profissionais do sector trabalham de acordo com a capacidade de compra e poder financeiro do cidadão. Para ele, os custos de construção e promoção dos imóveis poderão reduzir nos próximos anos, de acordo com a actual capacidade financeira do cidadão.

Face aos actuais constrangimentos no sector, Miguel Ribeiro defende que se aposte em outras ofertas e mercados, sendo que, para um bom resultado no sector imobiliário, se deve analisar também como obter o retorno do montante investido.



“O mercado está hoje com muitas incertezas para arriscarmos em grandes investimentos. Saber que tipo de produto aplicar no mercado e como promovê-lo face à queda da capacidade financeira e do poder de compra”, defende.



Neste sentido, o promotor advoga que o sector precisará do apoio do Estado para o financiamento de alguns projectos e com benefícios fiscais que permitam criar produtos compatíveis com o actual momento do mercado.