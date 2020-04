COVID-19: Mercado de diamantes da África subsariana cai 27%

A mineradora sul-africana, Petra Diamonds, informou recentemente, que no leilão de Março a venda dos seus diamantes sofreu uma redução na ordem dos 27%, comparativamente à comercialização da produção do período homólogo (Fevereiro de 2019).A queda piorou depois que os mercado da Europa e dos EUA seguiram a mesma estratégia.

De acordo com a informação disponível, a baixa dos preços deveu-se, sobretudo, a pedidos de desconto por parte dos compradores durante as licitações, devido à desaceleração do mercado causada pela pandemia do COVID-19. AChina, que foi atingida primeiro pela pandemia, e que foi também a primeira a recuperar, será o principal impulsionador à medida que voltar a aumentar a procura.

Neste momento, segundo o documento a que o jornal, Mercado teve acesso, a empresa tem previstas mais duas licitações nos meses de Maio e Junho, exercícios entretanto, por confirmar dadas as restrições e regulamentações relacionadas ao coronavírus. À semelhança do que ocorre nas empresas mineiras angolanas, as operações da Petra na África do Sul observam um abrandamento das actividades, em virtude da decretação de medidas de prevenção, determinadas pelo Presidente da República, Cyril Ramaphosa.

A líder mundial em produção de diamantes, a Alrosa, em resposta às actuais restrições globais, as operações suspensas ao longo do oleoduto de diamantes, esforça-se para oferecer maior flexibilidade aos clientes durante a sessão de vendas de Abril último.

O crescimento anual de 2% foi devido ao aumento da produção de diamantes no tubo do Jubileu e nas minas subterrâneas de Aikhal e International.

As vendas de diamantes aumentaram 15% no trimestre, para 9,4 milhões de toneladas , incluindo 7,1 milhões de toneladas de diamantes com qualidade de gemas (aumento de 19% no trimestre) em meio à recuperação da demanda no primeiro semestre do primeiro trimestre. Desde o final de Fevereiro, os mercados registaram uma queda acentuada na actividade do consumidor, o que causou uma queda de 10% nas vendas do primeiro trimestre de 2020.

A indústria de diamantes que começou em 2020 de forma optimista, com boas perspectivas de crescimento nos principais mercados de jóias. O preço de diamantes polidos começaram a se recuperar e as vendas de diamantes foram bastante robustas de Dezembro (2019) a Janeiro (2020).