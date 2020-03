Covid-19: Itália encerra todas as actividades produtivas não essenciais

O Governo de Itália decidiu encerrar, temporariamente, todas as actividades produtivas, excepto as que são essenciais para os cidadãos, numa tentativa de conter a propagação do novo coronavírus, que já provocou mais de 4 mil e 800 mortes no país.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, afirmou numa conferência de imprensa transmitida em directo na rede social Facebook, que esta é uma “decisão difícil”, mas “necessária”, para “enfrentar a fase mais aguda” desta pandemia, que já fez de Itália o país com o maior número de mortos no mundo.

O Governo decidiu encerrar todas as “actividades de produção, em todo o território, que não sejam estritamente necessárias, cruciais e essenciais para garantir bens e serviços essenciais”, referiu.

A região italiana da Lombardia, a mais afectada pela pandemia da Covid-19, endureceu as medidas restritivas para conter o surto, decretando a proibição de fazer desporto e multas até cinco mil euros para reuniões em lugares públicos.

O decreto entra em vigor a partir de deste domingo e vigora até 15 de abril, explicou a região do Norte de Itália na sua página da Internet.

O documento suspende as actividades artesanais, dos escritórios públicos e empresas profissionais, bem como os mercados semanais, menos as relacionadas com serviços essenciais, urgentes ou de utilidade pública, impede a utilização das máquinas de venda automática e interrompe as obras em curso, excepto as hospitalares e rodoviárias.

Todas as unidades de alojamento serão igualmente encerradas e os clientes deverão abandoná-las nas primeiras 72 horas após o decreto entrar em vigor, ficando de fora apenas os alojamentos relacionados com a gestão de emergências.

De acordo com o novo decreto, os profissionais de saúde terão direito a acompanhamento clínico antes do início do respectivo turno de trabalho.