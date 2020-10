COVID 19: Economia afundou 12,7% no segundo trimestre deste ano

A economia angolana afundou 12,7% no II trimestre de 2020 face ao mesmo período de 2019, de acordo com um draft das contas nacionais trimestrais (CNT) do II trimestre do Instituto Nacional de Estatística (INE) a que o Mercado teve acesso.

As CNT do II trimestre de 2020 deviam ter sido publicadas até 15 de Outubro, mas ainda não viram a luz do dia. Os números contrariam as estimativas do ministério da Economia e Planeamento (MEP) que apontam para uma contracção do Produto Interno Bruto (PIB) de apenas 4,8% no mesmo período.

“A actividade económica contraiu em termos homólogos 1,8 % no primeiro trimestre e 4,6% no segundo trimestre de 2020”, informou o secretário de Estado do Planeamento, Milton Reis.

Com base nas estimativas do primeiro e segundo trimestres de 2020, o governante perspectivou que o PIB em 2020 venha registar uma contracção de 2,8%, melhor do que as projecções do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial que apontam para uma recessão de 4%. Já o BFA é mais pessimista e aponta para uma contracção da actividade económica superior a 5%.

Questionado sobre as diferenças entre os dados do draft das contas nacionais e os avançados pelo secretário de Estado do Planeamento, o porta voz do Ministério da Economia e Planeamento, Benedito Kayela, contesta a veracidade das informações no draft e afirma que as contas nacionais não foram ainda divulgadas.

Como referido, as CNT do II trimestre deveriam ter sido publicadas no dia 15 de Outubro, segundo o calendário do INE. Fonte do Instituto garantiu ao Mercado que tudo estava preparado mas tal não aconteceu por orientação do MEP. Coincidência ou não, no dia 16, no dia seguinte da publicação das CNT o director geral, Camilo Ceita foi exonerado e em seu lugar nomeado Channey Rosa John, como o novo rosto da instituição. A data de divulgação das contas nacionais permanece em aberto.

Causas do “afundanço”

O draft a que o Mercado teve acesso, justifica a forte desaceleração da actividade económica no segundo trimestre, a maior desde que 2010 ano em que começaram a ser publicadas contas nacionais trimestrais, com o impacto da pandemia da COVID-19 que se fez sentir no referido trimestre.