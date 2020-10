COVID 19: Economia afundou 12,7% no segundo trimestre deste ano

A economia angolana afundou 12,7% no II trimestre de 2020 face ao mesmo período de 2019, de acordo com um draft das contas nacionais trimestrais (CNT) do II trimestre do Instituto Nacional de Estatística (INE) a que o Mercado teve acesso.

As CNT do II trimestre de 2020 deviam ter sido publicadas até 15 de Outubro, mas ainda não viram a luz do dia. Os números contrariam as estimativas do ministério da Economia e Planeamento (MEP) que apontam para uma contracção do Produto Interno Bruto (PIB) de apenas 4,8% no mesmo período.

“A actividade económica contraiu em termos homólogos 1,8 % no primeiro trimestre e 4,6% no segundo trimestre de 2020”, informou o secretário de Estado do Planeamento, Milton Reis.

Com base nas estimativas do primeiro e segundo trimestres de 2020, o governante perspectivou que o PIB em 2020 venha registar uma contracção de 2,8%, melhor do que as projecções do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial que apontam para uma recessão de 4%. Já o BFA é mais pessimista e aponta para uma contracção da actividade económica superior a 5%.

Questionado sobre as diferenças entre os dados do draft das contas nacionais e os avançados pelo secretário de Estado do Planeamento, o porta voz do Ministério da Economia e Planeamento, Benedito Kayela, contesta a veracidade das informações no draft e afirma que as contas nacionais não foram ainda divulgadas.

Como referido, as CNT do II trimestre deveriam ter sido publicadas no dia 15 de Outubro, segundo o calendário do INE. Fonte do Instituto garantiu ao Mercado que tudo estava preparado mas tal não aconteceu por orientação do MEP. Coincidência ou não, no dia 16, no dia seguinte publicação das CNT O director geral, Camilo Ceita foi exonerado e em seu lugar nomeado Channey Rosa John, como o novo rosto da instituição. A data de divulgação das contas nacionais permanece em aberto.

Causas do “afundanço”

O draft a que o Mercado teve acesso, justifica a forte desaceleração da actividade económica no segundo trimestre, a maior desde que 2010 ano em que começaram a ser publicadas contas nacionais trimestrais, com o impacto da pandemia da COVID-19 que se fez sentir no referido trimestre.

Durante o trimestre mais negro da década, o sector dos transportes sofreu uma queda de 69,5%, justificada em muito pelas restrições à circulação fruto do estado de emergência, primeiro, e do estado de calamidade, depois, instaurados devido à pandemia da COVID-19.

O produto agro-pecuário caiu 21% contrariando as informações que vão sendo divulgadas no âmbito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações sugerindo um forte aumento da produção do sector. No sector das pescas, o tombo na produção de riqueza foi ainda maior com 27,8%.

Nem mesmo o sector extractivo escapou, tendo a exploração de diamantes caído 15,6% e o petróleo 8,2%.

A construção recuou 39,7%, recuo justificado com a diminuição da produção dos principais materiais de construção tais como cimento, tijolos entre outros.

A actividade comercial quebrou 3,6%. O documento justifica a quebra com as contracções da agro-pecuária, em -21%, e da pesca, em -28%, apesar do aumento das importações, em 14%, e dos bens industriais, em 8%.

Segundo o INE, a queda da actividade do Governo, em 48,8%, deveu-se à redução em 50% da actividade dos serviços públicos, com excepção da saúde e dos serviços militares e paramilitares que duplicaram a actividade.

No sector imobiliário a contracção foi de 17,6%, justificada pelo facto de se ter registado uma queda considerável no valor dos alugueres, na ordem dos 60% a 80%.

Em termos de participação no PIB, a extracção e refinação do petróleo bruto e gás natural continua a ser o produto mais importante da economia nacional, tendo contribuído com 39% para o PIB do segundo trimestre de 2020.

No sector não petrolífero, as actividades que mais contribuíram para o PIB foram o comércio, com 16%, construção, com 6%, administração pública, com 4%, outros serviços, com 10%, serviços imobiliários e aluguer, com 6%, e agro-pecuária e silvicultura, com 6%.

Os choques entre o INE e o Governo

Abril de 2017 O então ministro do Planeamento Job Graça congelou a divulgação das contas nacionais trimestrais do IV trimestre de 2016 que apontavam para uma contracção da economia de 3,6% em 2016. Estes números contrariavam as projeccões do governo que, em ano de eleições, se recusava a admitir uma recessão, falando apenas em desaceleração com um crescimento baixo (0,1%) mas positivo.

Setembro de 2018 O INE divulgou um aumento dos preços de 5% em Setembro face a Agosto, impulsionado pela subida da tarifa de energia. Questionado pela comunicação social, o INE pediu tempo para rever mas acabou por confirmar os valores. Foi sol de pouca dura. Com a divulgação do IPC de Outubro o INE deu o dito pelo não dito e baixou a inflação de Setembro para 2,6%.

Janeiro de 2020 O INE deveria começar a publicar em Janeiro de 2020 a inflação com base no novo cabaz de consumo resultante do inquérito a rendimentos e despesas das famílias de 2018/19. O Ministério da Economia e Planeamento proibiu a divulgação da inflação com o novo cabaz optando por manter o cabaz anterior do inquérito de 2008/09 até que fosse afinada a metodologia. Ao fim de 10 meses não houve qualquer evolução.

Outubro de 2020 INE falha prazo de publicação das contas nacionais trimestrais do II trimestre de 2020 que era até dia 15 de Outubro. Segundo o draft do documento a que Mercado teve acesso as estimativas do INE apontam para uma contracção da economia de 12,7% no segundo trimestre de 2020 face ao período homólogo de 2019. Os números do INE são muito piores do que os avançados pelo secretário de Estado do Planeamento, Milton Reis, que no dia 8 de Outubro disse que a economia havia contraído apenas 4,6% no mesmo período. Coincidência ou não o director geral do INE foi demitido dia 16 de Outubro pelo Ministro do Planeamento, Sérgio Santos. Em mail enviado aos trabalhadores do INE Ceita queixou-se de ter sabido da demissão pelas redes sociais