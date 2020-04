COVID-19: CEIC propõe medidas mais arriscadas para economia

Os pesquisadores do Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola (CEIC/UCAN) sugerem ao Governo um incentivo 10 vezes mais equivalente a 1,7% do PIB, comparado ao pacote de medidas já assumidas no quadro do combate dos efeitos da COVID-19 na economia nacional.

Através de um estudo lançado de propósito e que reflecte os efeitos da pandemia nos mercados nacional e internacional, o CEIC/UCAN entende que no limite ou na maior das restrições financeiras do Governo, deveria haver uma complementaridade entre os pacote de incentivos definidos por ambas.



O CEIC sugere, como alternativa, o deferimento do pagamento do Imposto Industrial de 2019 para 2021. Nas suas contas, com base nos valores pagos em 2018 e 2019, estimou em 697,3 mil milhões de Kz ou 1,07 mil milhões USD o que deveria ser deixado às empresas para liquidação daqui há dois anos.

Na mesma perspectiva, avança igual medida para a Segurança Social e o Imposto sobre o Rendimento de Trabalho (IRT) cujos valores calculou em 125,4 mil milhões de Kz e 207,3 mil milhões de kwanzas, respectivamente.

Ao todo, no entender do CEIC, os estímulos económicos equivaleriam a 1,85% do PIB, que ainda assim consideram insuficientes para amortecer a queda abrupta cujo impacto nos mercados espera-se vir a ser demorado.

É a posição dos pesquisadores da Universidade Católica de Angola que o diferimento dos pagamentos dos impostos Industrial (II), de Rendimento de Trabalho (IRT) e a Segurança Social (SS) seja restringido às empresas intensivas em mão-de-obra e cuja actividade tenha sofrido grande baixa devido à declaração do Estado de Emergência.



"É verdade que uma medida destas deixaria o Tesouro Nacional numa situação muito complicada, sendo que já se prevê um rácio dívida/PIB para o próximo ano acima dos 130%, mas não podemos perder de vista que não é altura para se pensar em restrições orçamentais", argumentam.