Cotação do Brent cai 1,07% para 80,87 USD

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Março terminou a sessão no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,07%, para os 80,87 USD.

O crude do Mar do Norte, de referência para as exportações angolanas, encerrou a sessão no International Exchange Futures a cotar 88 cêntimos abaixo dos 81,75 USD com que fechou as transacções na sexta-feira, segundo a Lusa.

Depois de um início de ano a subir, o Brent prossegue a correcção iniciada no final da sessão de sexta-feira.

Depois de abrir em alta, rapidamente começou a perder força, com os investidores preocupados com as negociações entre Estados ocidentais e Federação Russa, para acabar, mesmo assim, acima do limiar simbólico dos 80 USD.