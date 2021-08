Cotação do Brent baixa para 68,97 USD com receio sobre pandemia

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 70 cêntimos abaixo dos 69,67 USD com que fechou as transacções na segunda-feira.

A preocupação com uma diminuição da procura de petróleo no outono continuou a pesar sobre a cotação do barril, que na segunda-feira já tinha fechado abaixo do limiar simbólico dos 70 USD.

O avanço da variante delta do novo coronavirus na Ásia, bem como a possibilidade de novas vagas da pandemia noutras regiões do mundo depois do verão, aumentou a cautela entre os investidores.