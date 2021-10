Cotação do Brent baixa 0,11% para 78,55 USD

O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a cotar nove cêntimos abaixo dos 78,64 USD com que acabou as transacções na quarta-feira.

Depois de ao longo dia a descida da cotação ter chegado a colocá-la abaixo dos 77,80 USD, o preço do barril recuperou para acabar em nível próximo dos dias anteriores.

Depois de ter chegado aos 80 USD na sessão de terça-feira, devido, segundo os analistas, a um receio com a escassez da oferta quando a economia está a mostrar sinais de recuperação, já se admite que a cotação possa chegar aos 90 USD antes do final do ano.