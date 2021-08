Cotação do barril Brent sobe 2,29% e volta a fechar acima dos 70 USD

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,58 USD acima dos 69,08 com que fechou as transacções na segunda-feira.

De acordo com Lusa, a cotação do Brent recuperou terreno depois de ter fechado na segunda-feira abaixo do limiar simbólico dos 70 USD, no mínimo de três semanas.

Contudo, mantém-se a preocupação entre os investidores com o nível da procura de petróleo na Ásia, perante o aumento do número de infecções com a variante Delta do novo coronavírus.