Cotação do barril Brent sobe 0,80% para 73,3 USD

A cotação do barril Brent para entrega em Janeiro terminou esta segunda-feira (29) no mercado de futuros de Londres em alta de 0,8%, para os 73,3 USD.

O crude que serve de referência às exportações angolanas, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 58 cêntimos acima dos 72,7 USD com que fechou as transacções na sexta-feira, segundo noticiou a Lusa.

A cotação do Brent, que na sexta-feira caiu mais de 12%, depois de se conhecer a nova variante do novo coronavírus, recuperou terreno durante a primeira metade da sessão de segunda-feira, quando chegou a estar acima dos 76 USD por barril.

Porém, na parte final da sessão voltou a recuar, perante receios de as novas restrições condicionem a recuperação das economias e baixem as previsões de crescimento da procura de petróleo.