Cotação do barril Brent para entrega em Novembro cai para 84,01 USD

O crude do Mar do Norte, de referência para as exportações angolanas, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,08 USD abaixo dos 86,09 com que fechou as transacções na sexta-feira.

O receio que as medidas dos bancos centrais para conter a inflação prejudiquem o crescimento da economia e afectem a procura do petróleo continua a pesar sobre a cotação do barril.

Os analistas do mercado já estão a conceber o cenário de o grupo designado por OPEP+, que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPP), com aliados como a Federação Russa, analise cortes de produção, para fazer subir os preços, na sua reunião de 05 de Outubro.