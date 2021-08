Cotação do barril Brent desce 3,28% para 72,94 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Setembro terminou ontem, no mercado de futuros de Londres em baixa de 3,28%, para os 72,94 USD.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,47 USD abaixo dos 75,41 com que encerrou as transacções na sexta-feira.

A cotação do crude europeu esteve sob pressão durante o dia, dado o início do aumento de produção por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).