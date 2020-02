Corte de consumo da Prodel reduz venda de combustíveis

A queda do consumo pela Empresa de Produção de Electricidade (Prodel) influenciou a redução dos índices de importação, produção interna e comercialização de derivados de petróleo no mercado nacional durante o quarto trimestre de 2019.

A informação, avançada ontem, em Luanda, pelo director-geral do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo (IRDP), Albino Ferreira, numa conferência de imprensa de apresentação das perspectivas do sector da distribuição, significa a estabilização da produção de electricidade por fontes hídricas e renováveis, em substituição das fontes térmicas, alimentadas a gasóleo e outros combustíveis.

No último trimestre de 2019, prosseguiu Albino Ferreira, a comercialização de combustíveis situou em 882.837 toneladas métricas, correspondentes a quantia monetária de pouco mais de 154 mil milhões Kz.

Vinte e nove por cento do volume de combustível comercializado era proveniente da refinaria de Luanda, 2,00 por cento das instalações da subsidiária da Chevron Cabgoc, a Topping de Cabinda, e 69 por cento da importação, em quantidades que representam um decréscimo de 25,8 por cento em relação ao trimestre anterior, além de uma descida de 13,5 por cento em relação ao período homólogo.

Albino Ferreira revelou que o plano de aquisições do período em análise teve como principal indicador a “retracção do consumo”, em parte, motivada pela redução da utilização do gasóleo pela Empresa de Distribuição de Energia Electrica, Prodel, para fins de geração de energia eléctrica.