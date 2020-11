Correspondentes bancários podem reforçar presença dos bancos no sector informal

O secretario geral do Conselho Nacional de Estabilidade Financeira, CNEF, Luzolo de Carvalho, defendeu a existência de correspondentes bancários nos mercados informais para reduzir a exclusão financeira.

A estratégia resolveria em parte o problema da mobilidade um dos constrangimentos identificado para inclusão financeira, bem como reforçaria a presença dos bancos nos mercados informais. Um estudo recentemente realizado pelo CNEF sobre os factores de inclusão e exclusão financeira nos mercados informais realçou a fraca presença dos bancos junto desse nicho de consumidores.

O mesmo estudo refere que os vendedores manifestam o interesse de ter uma conta bancaria, mas a distância das agências bancarias e o tempo que se perde no processo provoca constrangimentos para quem depende da venda diária para o autossustento.

“Esse estudo desperta os bancos da existência de pessoas que desejam ser incluídas no sistema financeiro, mas os serviços bancários não precisam estar fisicamente lá, mas têm de chegar lá e com um correspondente bancário, isso torna-se possível” destaca. Acresce que em determinados mercados os correspondentes bancários naturais foram identificados, que são os armazéns que já têm uma estrutura para custodiar e movimentar somas avultadas de dinheiro físico.

“Portanto, as condições estão reunidas, e o mais importante é que as pessoas querem ser incluídas. O Estado e o sector privado devem encontrar formas de melhor incluir essas pessoas” assevera. Faz saber que a literacia financeira é um factor de relevo no processo de inclusão financeira. O aumento da mesma no mercado informal vai depender muito da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, ENIF que agora tem muito mais base para começar a ser desenvolvida, porque alem destes inquéritos do CNEF, existe outro inquérito a nível nacional levado a cabo pelo Banco Mundial, CNFE e o BNA.

“Com esses dados vamos desenvolver a ENIF que vai envolver muito mais actores e é nesse âmbito que particularmente os actores ligados ao sector da educação vão encontrar a melhor forma de informar essa camada da população” aclara. “O papel do CNEF foi reunir esses dados até onde foi possível analisar, mas compete as autoridades especializadas na área materializar a transmissão de informação para aquelas pessoas” . O aumento da literacia permitirá ainda resolver outros constrangimentos no estudo apontado como a crença de que a abertura de uma conta bancaria exige soma avultada de dinheiro.

Segundo o inquérito do CNEF, 28% dos vendedores acreditam não ter dinheiro para a abertura de uma conta, revelando desconhecer que com apenas 100 Kz podem realizar este ensejo por via da conta Bankita. Esta crença está associada a outro constrangimento identificado, a falta de informação. Neste quesito os bancos podem contribuir com informações que podem ser passadas pelos correspondentes bancários. “O correspondente bancário a princípio está aí para prestar serviços básicos de risco reduzidos, mas ele também pode prestar esse serviço de informação, tanto o comerciante como o próprio banco acabariam por ganhar”.

Má relação com a banca afasta consumidores dentre os principais constrangimentos para a inclusão financeira consta a falta de confiança. Cerca de 13% dos inqueridos não possuem contas bancarias por não confiarem nos bancos, aponta o estudo. Para reverter esse efeito a aposta passa pelo asseguramento da protecção dos consumidores. “O quê que notamos é que consumidores que tiveram más experiências com os serviços financeiros acabam por se afastar e influenciar outros consumidores ou potenciais consumidores. Então aqui o BNA tem um papel fundamental, garantir que esses consumidores sejam protegidos, porque não podemos ter inclusão sem protecção”.