Corporate Innovation e Inclusão Financeira distinguidas no PALOP

As organizações, startups, projectos e personalidades na região PALOP que apostam na inovação do modelo de negócios, bem como na inclusão financeira serão premiadas na cerimónia Innovation Awards 2022, em Julho.

O evento, interiramente digital, tem como propósito reconhecer e distinguir as iniciativas que com recurso à inovação e à tecnologia contribuem para o desenvolvimento empresarial, económico e social, e para a sofisticação e modernização mercados nos países onde actuam.

A par do Corporate Innovation e da Inclusão Financeira existem mais quatro categorias a serem distinguidas (ver caixa), as quais contemplam um total de 29 prémios.

Matteo Rizzi, Co-Fundador da FTSGroup.eu e Venture Partner, Bamboo Capital Partners, a expectativa reside na apresentação projectos devidamente desenvolvidos e com impacto efectivo de inovação no mercado onde operam dentro da região PALOP.

Espera ainda que o evento permita dar a conhecer aos stakeholders as Start-ups com múltiplos serviços financeiros de crédito, de dados, de logística, de pagamentos digitais, com o foco nas necessidades dos clientes.

“Por outro lado, permitir que os investidores se deem conta do potencial do mercado dos PALOP como um conjunto de ecossistemas. É um mercado muito desconhecido, mas também com imensas possibilidades de desenvolvimento, particularmente de start-ups, onde aqui chamaria de «Super Apps»”, destaca acrescendo que “com possibilidades de integração em vários estágios da cadeia de valor dos diversos sectores, e de integração nos modelos de negócio dos incumbentes que estejam a apostar fortemente numa estratégia de inovação alinha com a sua estratégia corporativa e de digitalização do negócio”.

O também membro do júri do Innovation Awards 2022, defende que todos os pilares nos ecossistemas, que são as start-ups, os bancos, as seguradoras, as plataformas tecnológicas, os investidores, se poderão dar conta que colaborar será a única oportunidade para avançar conjuntamente, com um interesse em comum para todos.

“Nos PALOP, existem, particularmente, por exemplo, no sector financeiro, bancos que ainda têm muito poder e com uma infraestrutura que não está completamente digitalizada nem eficiente. Colaborar com start-ups pode ser uma grande oportunidade para beneficiar os negócios e os clientes.”

Considera que o evento propiciará uma mudança positiva na forma como o jovem empreendedor é visto, sem o estigma da pouca credibilidade e talvez percebido como um “pirata” pelo sistema, mais todo o contrário.

“O empreendedor tem que ser percebido como um vector de inovação do que o sistema precisa muito, sendo que os bancos e as grandes empresas não vão poder cumprir com o grau de inovação necessário para uma verdadeira digitalização e uma consequente inclusão financeira e digital” conclui.

Desafios de empreender nos PALOP

Por seu turno, a fundadora da SalesShaker.com e B2B Sales Education & Acceleration, Helga Saraiva-Stewart, entende que o empreendedorismo nos PALOP é igual a todo lado, a parte de todas questões ligadas as instabilidades políticas, económica e social. Exige, de quem o faz, uma “visão” estratégica e resiliência. Este último, critico para qualquer empreendedor, destaca a característica de quem vem dos PALOP.

“A maior região com potencial para empreendedorismo inexplorado a nível global está nos PALOP. (...) Existem tantas economias a volta do mundo que nos podemos inspirar pelo papel que os governos têm a nível de alavancar economias baseadas nas competências dos indivíduos” realça” frisa.

Defende que a forma de qualquer negócio crescer e de forma sustentável é através das vendas, através do capital que angaria por esta via.

“Depois se precisar de recorrer a divida e a investidores para o próximo patamar, aí faz sentido. A maior parte dos negócios falham porque não têm alicerces baseados nas vendas”.

Expecta ver projectos entusiasmantes, com visão e prontos para servir e resolver questões importantes. Considera o evento, uma oportunidade para influenciar os jovens na perspectivas de valorizarem as vendas, e que para alavancarem os projectos existem áreas de negócio que não podem ignorar como a estratégia comercial.

Criação de um mercado digital primário lusófono

Para o especialista em tecnologias Morato Custodio, o empreendedorismo nos PALOP e a sua escalabilidade tem o desafio da língua, uma vez que grande parte dos investimentos são feitos por fundos de investimento de risco (venture capitals) provenientes de países anglófonos.

“Por outro lado, esse mesmo desafio pode ser convertido em oportunidade, se forem criadas sinergias e plataformas de partilha de informação para a criação de um mercado digital primário lusófono tendo em consideração que partilharmos entre outras similaridades históricas a língua” alude.

Chama a atenção para iniciativas “interessantes” como o Angola Innovation Summit que tem promovido a partilha de conhecimento entre países de expressão portuguesa, e para facto desta comunidade ter cerca de 70 milhões de habitantes que se capitalizados, podem alavancar as iniciativas de empreendedorismo da comunidade. O que irá promover a criação de fundos de investimento especializados na lusofonia e a seu tempo competir com grandes projectos mediáticos em Africa.