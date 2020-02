A área afectada está a ser cuidadosamente desinfectada, de acordo com as directrizes do Ministério da Saúde.

As autoridades de Singapura elevaram, na sexta-feira, o alerta sanitário para o nível laranja, o terceiro mais elevado de uma escala de quatro, após a detecção de alguns casos de pessoas afectadas que não estavam relacionados a viagens à China.