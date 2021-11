Cooperação entre América e África pode combater fome em países lusófonos

O presidente do Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas (IPDAL), Paulo Neves, considerou que a cooperação entre América Latina e África, no campo da agroindústria, poderá combater a fome nos países africanos lusófonos.

"Há uma coisa que temos de ter muito claro: o desconforto de saber que há pessoas de língua portuguesa que passam fome em países onde há terrenos", afirmou Paulo Neves numa conferência de imprensa após o VII Encontro América Latina (CPLP), que decorreu em Lisboa.

O presidente do IPDAL apontou que, durante o encontro, os intervenientes foram "muito directos a questões práticas", destacando que "a grande questão foi o agronegócio".

"A agroindústria é uma necessidade no continente africano, foi por isso que neste encontro falámos muito da junção do conhecimento da América Latina no agronegócio com as necessidades no continente africano", explicou o presidente da organização latino-americana.

Paulo Neves acrescentou que África e América Latina albergam "boa parte" dos "terrenos próprios para produzir alimentos" no mundo.

"Algumas das produções agrícolas da América Latina são produzidas em metade do ano, na outra metade do ano, quem pode produzir esses mesmos alimentos é o continente africano", sublinhou.

"Para termos uma produção anual em alguns produtos, metade do ano pode estar a ser produzidos na América Latina e na outra metade podem estar a ser produzidos em África", sugeriu Paulo Neves.