"Conversas com Rumo" aborda Sistema Financeiro Angolano com José Massano

O governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano, é Keynote Speaker do “Conversas com Rumo” do grupo editorial Media Rumo no próximo dia de 15 de Dezembro 2020, que vai responder à pergunta: “Qual o Sistema Financeiro que Queremos para Angola?”.

A história demonstra que por de trás de uma “grande” Economia está sempre um “grande” Sistema Financeiro. Angola não é excepção. Se quiser ter uma economia forte e resiliente, o País precisa de um sistema financeiro eficiente, sólido e credível. Uma condição necessária, embora não suficiente, é ter um quadro legal alinhado com as melhores práticas internacionais.

A Assembleia Nacional aprovou recentemente, na generalidade, uma proposta do Governo de revisão da “Lei de Bases das Instituições Financeiras”. No próximo “Conversas com Rumo”, o governador do BNA apresentará as principais linhas de força da proposta de “Lei do Regime Geral da Actividade e das Instituições Financeiras”, esclarecerá dúvidas e ouvirá sugestões numa sessão de perguntas e respostas moderada pelo Director de Informação da Media Rumo, Carlos Rosado de Carvalho.

O “Conversas com Rumo” de 15 de Dezembro decorrerá entre as 9h e as 11h numa unidade hoteleira de Luanda para um grupo de convidados e será transmitido em directo no canal do YouTube da Media Rumo ( https://www.youtube.com/watch?v=uFfqSOr82OM ), bem como nas suas páginas do Facebook e Instagram.

Organizadas pela Media Rumo, editora dos jornais MERCADO e VANGUARDA e da revista RUMO, as “Conversas com Rumo” são um espaço de reflexão e debate livres sobre temas da actualidade económica, política e social num formato híbrido, presencial e on-line.