Contributo de 50% do BFA faz lucros do BPI crescer 9% para 201 milhões euros

O Banco de Fomento Angola (BFA) contribuiu com 100 milhões de euros para o resultado líquido do Banco Português de Investimento (BPI) no primeiro semestre deste ano, segundo dados oficiais da instituição portuguesa.

O lucro do BPI cresceu 9% no primeiro semestre, totalizando 201,3 milhões de euros. O resultado em Portugal praticamente estagnou, mas as operações internacionais, em Angola e Moçambique, subiram as contas do Banco Português.

De acordo com o BPI, a actividade em Portugal fixou-se em 85 milhões de euros até Junho deste ano, face aos 84 milhões do mesmo período do ano passado, o que corresponde a um aumento de 17% em termos homólogos, excluindo extraordinários.

O maior contributo saiu de Angola, o banco liderado por Luís Gonçalves (CEO do BFA) participou com 100 milhões de euros, ou seja, com cerca de 50% do lucro total do BPI. Já o moçambicano BCI (Banco Comercial e de Investimentos), viu o contributo disparar 87% para 17 milhões de euros. Estes resultados depois entram nas contas do accionista espanhol CaixaBank, que lucrou 1,57 mil milhões, uma quebra de 62% para o período homólogo.

“A banca não consegue ter rentabilidade do custo de capital e advém de vários factores. Os resultados podem parecer expressivos, mas em termos relativos não são”, defendeu o CEO do BPI, João Pedro Oliveira e Costa na conferência de imprensa, que teve lugar esta sexta-feira em Lisboa.

A margem financeira cresceu 3% para 234 milhões de euros, “suportada pelo crescimento do volume de crédito” (aumentou 8% para 28,7 mil milhões de euros, o que permitiu reforçar a quota de mercado para 11,3% em Maio).

As comissões aumentaram 11% em termos homólogos para 145 milhões. Segundo o jornal digital eco, o CEO do BPI explicou que o aumento das receitas do comissionamento tem a ver com a dinamização da actividade e não com a subida do preçário dos serviços e produtos do banco. O produto bancário somou 6% para os 393 milhões.

Em 2021 o BFA contribui com 34,5%

No ano passado, o BFA contribuiu com 106 milhões de euros para o resultado líquido consolidado do BPI em 2021. O contributo em cerca de 34,5% (que inclui dividendo de 40 milhões e outros 50 milhões de distribuição de reservas reconhecidas em resultados) permitiu ao BPI obter lucros na ordem dos 307 milhões de euros, um crescimento de 192% face ao exercício económico do ano anterior.

Já as participações no banco moçambicano BCI permitiram arrecadar 23 milhões de euros para o lucro consolidado, ao passo que as operações em Portugal contribuíram com a maior fatia do resultado com expressivos 176 milhões euros.