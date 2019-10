Contribuintes sem software certificado retirados do regime do IVA

Estes contribuintes, cuja lista oficial será publicada em breve pela AGT, além de estarem legalmente impedidos de liquidar e cobrar o IVA, são orientados a entregar todo o imposto cobrado durante esse período.

Segundo a Angop que cita um documento a que teve acesso esta terça-feira, os agentes em causa só voltarão a ser enquadrados no regime geral (adesão voluntária) após verificação pela AGT das condições necessárias de adesão, conforme o disposto no artigo 62º do Código do IVA (CIVA).

“Os agentes económicos que não cumprirem com a legislação serão sancionados, mediante aplicação de multas por transgressão”, lê-se no documento assinado pelo presidente do Conselho de Administração da AGT, Silvio Burity.