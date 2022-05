Contribuintes devem 17,8 mil milhões Kz ao sistema de protecção obrigatória do INSS

Contribuintes do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) devem 17,8 mil milhões de kwanzas (41 milhões de euros) ao sistema de protecção social obrigatória, disse recentemente o secretário de Estado do Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe.

Pedro Filipe, que falava durante a quinta edição do 'briefing' do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), deu conta que o INSS registou perto de 2.000 contribuintes infractores no primeiro trimestre de 2022.

O INSS conta actualmente com 215.409 contribuintes, uma taxa de crescimento de 2,7% em relação ao último trimestre de 2021, tem um total de 2.167.687, contra os 2.130.287 dos últimos três meses de 2021, e um total de 196.302 pensionistas, um crescimento de 1,5%.

O secretário de Estado informou também que os regimes de protecção social, nomeadamente trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores por conta própria, regime do clero e confissões religiosas, trabalhadores domésticos e trabalhadores de actividades geradoras de baixo rendimento tiveram aumento na base do INSS.

Segundo o governante, a Inspecção Geral do Trabalho (IGT) recebeu 1.593 pedidos de mediação de conflitos de trabalho, nos primeiros três meses de 2022, tendo sido resolvidos 447, nomeadamente 50 a favor dos empregadores e o restante a favor dos trabalhadores.

As mediações a favor dos trabalhadores resultaram em indemnização no valor de 75,4 milhões Kz (174 mil euros).