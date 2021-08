Contratos de compras futuras nas feiras representam um acordo financeiro de mais de 600 milhões Kz

As 39 Feiras de Produção Nacional, realizadas de Janeiro a Julho, resultaram na assinatura de 47 Contratos de Compras Futuras entre produtores e Operadores de Comércio e Distribuição (OCD), segundo fez saber, ontem, em Luanda, o secretário de Estado para a Economia.

Mário Caetano João disse, no briefing bissemanal do Ministério da Economia e Planeamento, que os contratos representam um acordo financeiro de mais de 600 milhões Kz, com maior destaque, na província de Luanda, com um montante de 144 milhões, seguida do Namibe com 105 milhões e Moxico com 89 milhões. Os restantes montantes estão distribuídos por outras províncias que representam menos em termos de número, quando comparadas às três descritas.

Os dados avançados pelo secretário de Estado, Mário Caetano João, revelam um registo de 82 operadores de comércio e distribuição, beneficiários de crédito, enquanto compradores de produção nacional.

No balanço da semana de 26 a 30 de Julho, Mário Caetano João explicou que o maior número de assinaturas de compra futura foi da província de Luanda, com um total de 16, seguida do Bié com 11 e Benguela com oito.

Nesse âmbito, o governante realçou ainda que os operadores beneficiários de crédito do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) são os principais promotores, que têm celebrado as assinaturas de Contrato de Compra Futura nas Feiras.

Em termos de representatividade, a Lunda-Sul teve maior representatividade com um total de 31 Operadores de Comércio e Distribuição, seguido do Bengo e Bié, ambas com 10 operadores. As feiras tiveram ainda como participantes activos 86 prestadores de serviços, mais de 1.500 feirantes que procuraram por novas perspectivas de negócio, 34 unidades hoteleiras, que acolheram os feirantes, 92 unidades de restauração, bem como contou com o registo de 52 actividades culturais.