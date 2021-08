Contratação Simplificada representa 71% das compras do Estado no I semestre

A Contratação Simplificada (CS) representa 71% do peso do Orçamento Geral do Estado, OGE, no primeiro semestre de 2021, segundo dados do Boletim Estatístico da Contratação Pública Angolana (BECPA), divulgado recentemente pelo Ministério das Finanças (MINFIN).

Quanto aos valores estimados dos processos concursais iniciados no período em análise o peso foi de cerca de 1,28 milhões kz um aumento de 9,4% em comparação com o semestre anterior quando o peso situou-se a volta dos 1,17 milhões kz.

O documento mostra ainda que relativamente aos valores contratuais registados, o maior peso recaiu sobre o Concurso Público (CP), com cerca de 5,3 mil milhões Kz equivalente a 88%, do valor total dos referidos contratos.

No período em análise, as Aquisições de Serviços com peso de 37,5% e as Empreitadas de Obras Públicas (31,4%) constituem os objectos de contratação mais utilizados.

Já a nível dos contratos registados foram maioritariamente referentes à Aquisição de Serviços com 18 contratos (69,2%), seguindo-se os de Aquisição de Bens Móveis com 6 contratos (23,08%).

Refira-se que no semestre anterior, ao nível dos procedimentos lançados e dos contratos celebrados, as Empreitadas de Obras Pública e a Aquisição de Serviços foram os objectos de contratação mais utilizados.

De um modo geral, no primeiro semestre de 2021 foram registados 713 Procedimentos de Contratação Pública (PCP) o que sugere uma tendência de crescimento dos PCP após significativo recuo sofrido no período homólogo de 2020.

Já em comparação com o segundo semestre de 2020 o aumento foi de 178 PCP equivalente a 33,3% por seu turno quando comparado com o período homólogo do mesmo ano a subida foi de 379 um peso de 113,5%.

Dos 713 PCP registados de Janeiro a Junho, 392 procedimentos (55%) continham a informação do valor estimado do contrato, que no total, rondou os 1 814 mil milhões kz.

De acordo com o documento, comparando os valores contratuais registados com a execução orçamental das EPC, constatou-se que no 1.º semestre de 2021, o valor global dos contratos registados, de aproximadamente 6,02 mil milhões kz equivale a 0,001% da execução orçamental, se comparado com o valor total cabimentado.

Concurso Limitado por Convite na liderança o Concurso Limitado por Convite (CLC) com 223 PCP foi o tipo de procedimento mais adoptado, seguindo-se o CP com 216 PCP, equivalente a um peso de 31,28% e 30,29%, respectivamente.

No domínio dos contratos celebrados a Contratação Emergencial (CE) apresentou maior registo 38,5%, cerca de 10 contratos em 28 PCP.