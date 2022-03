Contratação Pública movimenta 312,2 mil milhões Kz

O Serviço Nacional de Contratação Pública (SNCP), do Ministério das Finanças, movimentou, no mês de Fevereiro, um total de 312,2 mil milhões kz, valor apurado de 67 dos 122 procedimentos registados no mês.

De acordo com dados do Boletim Mensal, os referidos Procedimentos de Contratação Pública (PCP) evidenciam uma variação positiva, face ao período anterior, de mais 103%.

Segundo o jornal de Angola em Janeiro, a título comparativo, registaram-se 40 PCP e um valor de 61,3 mil milhões kz , a variação é de 103%.

Os dados de Fevereiro realçam, por outro lado, os dados referentes a 28 adjudicações de contratos, sendo que 7 tiveram início em períodos anteriores.

Em termos de tipos de contratos, o documento do SNCP atesta que 51 procedimentos, equivalentes a 60%, referem-se a contratos públicos, 13 são de concursos limitados por prévia qualificação, (2%), quatro procedimentos dinâmicos electrónicos (2%), 24 concursos limitados por convites 18%, 26 de contratação simplificada 10% e quatro por contratação emergencial 8%.

No 2º semestre de 2021 foram registados 674 Procedimentos de Contratação Pública (PCP), este número reduziu em 24% (-218 PCP), em relação ao 1º semestre. Contudo, comparativamente ao período homólogo (2º semestre de 2020) houve um aumento de 25 por cento (+134 PCP).