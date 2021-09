Contas “fantasmas” atrapalham execução orçamental do Estado

A ministra das finanças, Vera Daves, fez estas afirmações no workshop sobre o “Sistema de Controlo Interno”, de iniciativa da Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE), que se prolonga até amanhã, em formato virtual (plataforma Zoom) e presencial (na Escola Nacional da Administração e Políticas Públicas).

Citada pelo jornal de Angola, a ministra defende a necessidade de se atacar em bloco às infracções.

Para tal, Vera Daves pede transparência e responsabilidade aos gestores públicos, lembrando ser fundamental que as lideranças de hoje não comprometam o futuro da geração vindoura.

Segundo a ministra, a única forma de travar ciclos viciosos é responsabilizar quem pratica os actos que violem as normas estabelecidas.

“Temos de assegurar o controlo interno dos organismos públicos e a melhor forma é a prestação de contas”, disse.

Intervenções

O evento que encerra esta terça-feira (7) foi aberto pelo Inspector-geral da Administração do Estado, Sebastião Gunza, vai contar, também, com intervenções do ministro Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queirós, do secretário do Presidente da República para Reforma do Estado, Pedro Fiete, O Procurador-geral da República, Hélder Pitta Grós, o professor catedrático Carlos Feijó, entre outros especialistas, vão, igualmente, participar nos debates com diferentes painéis como prelectores.