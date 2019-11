Contas externas do Brasil têm pior resultado para Outubro em cinco anos

Em outubro do ano passado o défice foi de 1,964 mil milhões de dólares.

“O incremento no défice decorreu, fundamentalmente, da redução no saldo positivo da balança comercial de bens, de 5,3 mil milhões de dólares [em outubro de 2018] para 490 milhões de dólares [em outubro passado]”, indicou o BC brasileiro no seu ‘site’, referindo-se àquele que foi o pior resultado para o mês de outubro em cinco anos.

O valor ultrapassa a estimativa da própria autoridade monetária para o mês, que projectava um défice de 5,8 mil milhões de dólares para o mês.

As exportações de produtos totalizaram 18,3 mil milhões de dólares em outubro deste ano, num recuo de 16,5% face ao mesmo mês de 2018. Na mesma base de comparação, as importações aumentaram 7,5%, para 17,8 mil milhões de dólares.

No acumulado do ano, as exportações diminuíram 6,7%, enquanto as importações aumentaram 0,7%, resultando num superávit comercial de 29,1 mil milhões de dólares, abaixo dos 43,5 mil milhões de dólares observados no período homólogo de 2018.