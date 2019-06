Contas externas do Brasil com saldo positivo de 662 milhões USD em Maio

Segundo o Banco Central do Brasil, o resultado é consequência do aumento das exportações de produtos agrícolas, que promoveram o excedente comercial registado no país.

Em Maio, as exportações de bens do Brasil totalizaram 21,2 mil milhões de dólares, valor que indica um incremento de 10,5% face ao mês correspondente de 2018.

Na mesma base de comparação, as importações de bens do país cresceram 13,9% e atingiram 15,5 mil milhões de dólares.

No acumulado do ano, as exportações brasileiras avançaram 0,5% e as importações 2,6%, o que indica uma diminuição de 6,3% do saldo comercial de janeiro a maio de 2019 comparativamente ao mesmo período de 2018.

O Banco Central brasileiro destacou que se registou um avanço do défice das contas de serviços em Maio de 2019 face a Maio de 2018, que passou de 2,7 mil milhões USD para 3 mil milhões USD e da renda primária, de 2,2 mil milhões USD para 2,5 mil milhões USD.

O défice em transacções correntes - que a balança comercial, balança de serviços e as transferências unilaterais de capital - nos 12 meses encerrados em maio de 2019 somou 13,9 mil milhões de dólares, montante que corresponde a 0,75% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Lembrar que o ‘stock’ de reservas internacionais do Brasil atingiu 386,2 mil milhões USD em Maio último.