Conta corrente do País confirma saldo positivo

A conta corrente do País continua a registar uma trajectória positiva, tendo, no II trimestre deste ano apresentado um saldo superavitário na ordem de 1,7 mil milhões USD, equivalente a 10,5% do PIB.

Conforme consta do relatório divulgado, ontem, pelo Banco Nacional de Angola, na sua página de Internet, relativamente às estatísticas externas, a balança de pagamentos e a posição do investimento internacional revelam um acentuado progresso nas contas nacionais.

O aumento das exportações de bens, com realce para o petróleo bruto, decorrente da recuperação do preço médio, contribuiu significativamente para o desempenho positivo da conta corrente, não obstante o ligeiro aumento das importações de bens e serviços

Já a conta financeira registou um saldo superavitário de 1,8 mil milhões de USD, influenciado, principalmente, pelo aumento dos créditos comerciais (activo) e a redução dos passivos de dívida e do investimento directo.

A posição líquida do investimento internacional no segundo trimestre de 2021, à semelhança do ocorrido no primeiro trimestre, registou uma melhoria do seu défice, tendo-se cifrado em 31,2 mil milhões USD como resultado do aumento dos activos financeiros na ordem de 2,3%.

O stock das reservas internacionais brutas registou uma acumulação de 244,9 milhões USD, ao passar dos 14,8 mil milhões USD.