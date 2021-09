Consumo mundial de petróleo sobe para 104,4 milhões de barris/dia em 2026

Segundo as previsões da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) hoje divulgadas, a estimativa do consumo mundial de petróleo em 2026 também é superior em 13,8 milhões de barris por dia do que no ano passado, quando a procura de petróleo desceu na sequência da crise da pandemia.

Estas estimativas estão sujeitas a múltiplas incertezas, tais como a evolução da pandemia e o progresso das medidas relativas às alterações climáticas.

Relativamente ao aumento da procura de petróleo previsto para 2026, espera-se que quase 80% “se concretize nos primeiros três anos”, afirma a organização no relatório anual.

O documento, “World Oil Outlook 2021” (WOO 2022), tenta dar uma visão, a pouco mais de um mês antes da próxima cimeira climática COP26 em Glasgow (Reino Unido), da trajectória da utilização do “ouro negro” até 2045.