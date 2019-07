Consultora FocusEconomics revê em baixa crescimento de Angola para 0,2% este ano

No documento, enviado aos clientes, a FocusEconomics ressalva que “no início de 2019 uma deterioração adicional na indústria petrolífera parece ter abrandado o crescimento” e acrescenta que “a produção de petróleo cambaleou até maio e as exportações provavelmente perderam o ímpeto na segunda metade do segundo trimestre com a descida dos preços”.

“A economia de Angola saiu da recessão no último trimestre de 2018, num contexto de reformas económicas e de apoio financeiro por parte do Fundo Monetário Internacional”, escrevem os analistas no relatório de Julho sobre as economias africanas.

Fora da indústria petrolífera, “os dados parecem mais animadores”, vincam os economistas, salientando a moderação na inflação, a descida das taxas de juro e a estabilidade política, que enquadraram os indicadores positivos do consumo privado e da actividade no investimento entre Janeiro e Maio.

“A crónica dependência do sector petrolífero vai continuar a limitar o crescimento geral este ano, num contexto de preços globais do crude voláteis e de fraca produção interna”, notam os economistas, salientando, ainda assim, que “a procura interna deve sustentar uma modesta recuperação, já que a inflação mais baixa e a política monetária menos restritiva propiciam a despesa privada e as reformas económicas levam a mais investimentos”.