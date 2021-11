Construtoras sujeitas a multas por violação de regras do sistema de canalização

As empresas de construção civil que cometerem infracções graves com o manuseio e instalação do sistema de gás canalizado em projectos habitacionais sem a devida certificação serão submetidos a multas, que vão desde 50 milhões a 100 milhões kz, alertou o director adjunto do Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo António Feijó.

O responsável que falava esta terça-feira, no Workshop sobre “Gás Canalizado em Angola”, salientou que as novas infra-estruturas urbanas e projectos habitacionais são obrigadas a implementar a rede de gás canalizado com base na legislação vigente.

Trata-se de um projecto já existente, cuja aprovação e publicação primaria ocorreu em 2008, tendo sido actualizada, posteriormente, em 2015 pelo Decreto Executivo 83/15 de 3 Março.

De acordo com a referida legislação as redes ramais de gás canalizado devem ser projectadas, instaladas e inspeccionadas por entidades tecnicamente capazes e devidamente credenciadas pelo IRDP.

Na ocasião, fez saber que já existe no País cinco entidades licenciadas para efectuar este serviço de instalação de redes de gás canalizado e inspecção.

“Queremos alargar o mercado para termos a oportunidade de dinamizar e colocar as empresas inspectoras, instaladoras e construtoras a trabalharem neste sentido, o que trará também a criação de novos postos de trabalho”, adiantou.

Sendo um projecto em curso a prioridade passa pela instalação de rede em zonas urbanas, centralidades que já apresentam estruturas aprumadas.

O responsável acrescentou ainda que, a instalação de rede de gás nos edifícios e residências é um sinónimo de desenvolvimento e paulatinamente “incentivamos os proprietários de condomínio, empresas e centros comerciais a incluírem na fase de construção de rede de gás canalizado.

No que diz respeito a modalidade de pagamento, o sistema a adpotar é o pré-pago em que os beneficiários deste serviço terão um cartão que é carregado no fim do consumo.

Em entrevista ao Mercado, António Feijó disse tratar-se de um projecto não orçamentado pelo Estado, cujo intento é promover a implementação do gás canalizado quer sejam entidades estatais ou privadas, pois cada orçamento é individual para quem implementa o serviço.