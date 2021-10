Construtoras sujeitas à multa por infracções em sistemas de gás canalizado

As empresas de construção civil incorrem em multas equivalente a 100 mil USD por infracções graves com o manuseio e instalação de sistemas de gás canalizado em vários edifícios e projectos habitacionais sem estarem certificadas para o efeito, disse recentemente em Luanda, o director-geral adjunto do Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo (IRDP), António Feijó.

De acordo com António Feijó, há todo o interesse do Executivo em apoiar os operadores do segmento do gás canalizado, pois a lei existe há mais de 13 anos e, em muitos casos, falta apenas o cumprimento do que está estabelecido.

Ainda para o responsável do IRDP, a produção de gás no País é suficiente em todas as variantes para abastecer o mercado interno. Logo, esclareceu, a opção de avançar-se para o gás canalizado nos grandes edifícios e em vários outros projectos habitacionais não está comprometida se depender da oferta.

Em relação à penalidade, o gestor do IRDP disse que o valor visa inibir os violadores, além do facto de servir para valorizar os altos investimentos necessários para que os promotores de obras com essa componente se sintam também protegidos.