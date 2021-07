Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro reúne pela primeira vez

O Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro (CSSF) realizou, nesta quinta-feira, a primeira reunião ordinária depois da sua criação, com aprovação da Lei do Regime de Atividades das Instituições Financeiras, informou o Banco Nacional de Angola (BNA) no site oficial.

Durante a reunião, o CSSF aprovou o Regulamento Interno de Funcionamento, analisou os desenvolvimentos mais recentes à nível do sector financeiro e adoptou o cronograma de actividades dos grupos de trabalho para o exercício de 2021.

Além da participação dos membros permanentes, nomeadamente, o Governador do BNA, os Presidentes dos Conselhos de Administração da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), Elmer Serrão e da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), Maria Uini Baptista, a sessão contou com a presença do secretário de Estado das Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos, na condição de observador.

Na ocasião, foi reiterada a necessidade de se estabelecerem protocolos bilaterais entre os organismos de supervisão, visando, particularmente, a articulação em processos de inspecção sobre entidades financeiras com actividade transversal ao domínio de cada um dos supervisores.

A partilha de experiência, criação de modelos de indicadores de qualidade, principais riscos, incluindo fraudes, a regulamentação e o reforço da especialização do capital humano para a resiliência do sistema financeiro mereceu, igualmente, preocupação dos participantes, tendo sido endereçadas aos grupos de trabalho para os respectivos desenvolvimentos.

O CSSF é um órgão que exerce funções de coordenação entre os organismos de supervisão do Sistema Financeiro Nacional no exercício das respectivas competências de regulação e supervisão das entidades e actividades financeiras sob sua jurisdição, competindo-lhe, entre outras, a função consultiva para com o BNA, enquanto Autoridade Macroprudencial Nacional.

A Lei n.º 14/21, de 19 de Maio, Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras extingue o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF), criado em 2015, e cria o CSSF, que é presidido pelo governador do banco central.