Conselho de Ministros da OPEP reúne-se hoje

O Conselho de Ministros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reúne, esta terça-feira (4), por videoconferência, a partir de Viena, na Áustria, avançou o Jornal de Angola.

Neste momento, de acordo com as fontes do sector, é quase certa a reafirmação das decisões do grupo tomadas em Dezembro último.

Para hoje, de igual modo, acontece a reunião da OPEP+ (grupo de concertação do grupo OPEP e os membros Não-OPEP), liderados pela Arábia Saudita e a Rússia.

Na última reunião foi, ao menos, posição de consenso da OPEP em relação aos riscos de queda associados a picos de inflação, aumento dos níveis de dívida e interrupções na cadeia de suprimentos.

"A pandemia da COVID-19 continua a ser um inimigo persistente que continua a assustar os mercados", avaliou a OPEP.

Face a este cenário, o bloco entende que o súbito aparecimento de variantes potencialmente novas e mais perigosas surge no topo de novos bloqueios em partes da Europa com o objectivo de reverter um aumento dramático de infecção, especialmente em populações não vacinadas. Tal, provoca que em outra frente a liberação planeada de óleo de uma série de reservas estratégicas reforcem a necessidade de monitoramento de mercado diligente para evitar um retorno ao desequilíbrio do mercado.

"Nestes tempos de incerteza, é imperativo que juntamente com os países não pertencentes à OPEP no DOC - permaneçamos prudentes em nossa abordagem e preparados para ser proactivos conforme as condições do mercado o justifiquem", disse na ocasião o ministro angolano Diamantino Azevedo, na qualidade de presidente rotativo da OPEP.