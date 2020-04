Conselho de Ministros aprova diploma que regula a execução do OGE 2020

O Conselho de Ministros aprovou hoje um diploma que estabelece as regras com o objectivo de disciplinar a programação de execução do OGE para o exercício económico de 2020, segundo informa a nota emitida pelo secretariado deste órgão.

Apesar de não revelar as regras aprovadas, a nota refere que as mesmas se adequam ao actual contexto macro económico, com vista a melhorar a qualidade das despesas públicas, aprimorar mecanismos de prestação de contas e garantir a dinamização do processo de disponibilização de recursos financeiros as unidades orçamentais e órgãos dependentes, pendentes a manutenção dos serviços e correspondente satisfação das necessidades públicas.

O Conselho realizou hoje a sua 2ª sessão extraordinária sob orientação do titular do poder Executivo, João Manuel Gonçalves Lourenço. Nesta sessão apreciou, para envio à Assembleia Nacional, o Relatório de Execução do Orçamento Geral do Estado referente ao IV Trimestre de 2019, documento que apresenta dados e registos sobre a execução do OGE revisto reflectidos no balanço orçamental, financeiro e patrimonial e na demonstração das variações patrimoniais.

Ao longo do período em referência, o preço médio do barril de petróleo situou-se em cerca de 62 USD, 12% acima do preço médio de 55 USD previsto na revisão do Orçamento Geral do Estado de 2019, sendo que a produção cifrou-se em 124 milhões de barris.

No IV Trimestre de 2019, a taxa de câmbio média do kwanza face ao USD foi de 490,04, tendo-se observado uma redução entre a taxa de câmbio de referência e a do mercado informal, que passou de 150,62% para 22,97%, como resultado da alteração do regime cambial por bandas para o regime cambial flutuante em que a taxa de câmbio é livremente definida pelo mercado. No mesmo período, a moeda da União Europeia (Euro) foi comercializada em média a 545,18 Kz.