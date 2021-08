Conselheiro da Casa Branca diz que OPEP+ não faz o suficiente na produção

Os membros da OPEP e 10 aliados, que constituem a OPEP+, chegaram a acordo em meados de Julho para continuarem a aumentar modestamente a produção a partir de Agosto. O acordo prevê que os 23 membros do grupo aumentem a sua produção em 400 mil barris por dia a cada mês.

De acordo com o Jornal Económico, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) “não estão a fazer o suficiente” na produção de petróleo, o que ameaça a recuperação da economia mundial, criticou o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos.

“Os custos crescentes dos combustíveis, se não forem controlados, podem prejudicar a recuperação mundial que está em curso. Embora a OPEP+ tenha chegado recentemente a acordo para aumentar a produção, esta ainda não eliminou os cortes feitos durante a pandemia”, afirmou Jake Sullivan numa declaração obtida pela AFP.

Os membros da OPEP e 10 aliados, que constituem a OPEP+, chegaram a acordo em meados de Julho para continuar a aumentar modestamente a produção a partir de Agosto.

“O Presidente Biden deixou claro que deseja que os preços da energia sejam acessíveis e fiáveis”, afirmou Sullivan.

“Apesar de não serem membros da OPEP, os Estados Unidos vão sempre recorrer aos seus parceiros internacionais para questões importantes que afectam os nossos assuntos económicos e a segurança nacional”, adiantou.

Após a divulgação desta declaração, os preços do barril de Brent para entrega em Outubro desciam no mercado de Londres 1,83% para 65,34 USD e o preço do barril de petróleo do Texas (WTI) para entrega em Setembro recuava em Nova Iorque 2,11% para 66,85 USD.

No início da pandemia de COVID-19, a aliança OPEP+ comprometeu-se, em Abril de 2020, a retirar do mercado 9,7 milhões de barris por dia e depois a repor progressivamente a produção.