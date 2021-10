No mês em que a Eastern and Southern Africa Anti-Money Laudering Group (ESAAMLG) inicia mais uma avaliação ao País, robustez e conformidade do sistema financeiro voltam a estar na ordem do dia. Especialistas pedem mais meios e mais transparência. Relatório oficial refere dificuldades na aplicação da lei e recolha de dados.

De acordo com números do Presidente da República, João Lourenço, citados ao Wall Street Journal, há cerca de um ano, só até 2017 as fragilidades no sistema financeiro angolano terão facilitado a saída de mais de 24 mil milhões de dólares um valor equivalente à dívida do país para o seu maior credo, a China.

Vítor Paiva, ex-Diretor da Unidade de Informação Financeira (UIF) de Portugal e antigo director do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, também naquele país europeu, considera que a luta contra o branqueamento coenvolve sempre, também, o combate à acção prévia, da qual nasceu a vantagem que carece de ser branqueada.

Para Vítor Paiva, o reforço de meios, competências, autonomia e independência das Unidades de Informação Financeira, qualquer que seja o modelo da sua implantação (policial, governamental ou misto), constituirá, também, uma enorme mais-valia, especialmente quando integradas no Grupo Egmont, mecanismo essencial à troca de informação.

“Neste mundo em rede, em que tudo se encontra à distância de um clique no rato de um computador, ‘à ditadura do instante’, é tempo de autorregulação, dos três pilares ou linhas de defesa - gestão de risco, compliance e auditoria”, refere.

Para o antigo responsável da UIF portuguesa, é fundamental o conhecimento de todas as partes envolvidas numa operação financeira e uma maior consciência de que os danos reputacionais afectam a credibilidade e afastam investidores.

Já o professor Fernandes Anda, bolsista de pesquisa da Fundação Mo Ibrahim 2016, em entrevista a esta reportagem, explica que alguma da legislação que vigorava antes da criação e implementação da UIF, criada através do Decreto Presidencial n.º 35, em 2011, e do sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais facilitou o desvio de fluxos financeiros.

Uma delas, que o investigador considera ser a principal, é a Lei 14/03, de 18 de julho - Lei do Fomento do Empresariado Privado Angolano. Nesta legislação, comenta, os governantes não eram encarados como Pessoas Politicamente Expostas (PPE).

“Essa lei permitiu que os gestores públicos pudessem pegar fundos públicos sob sua gestão, constituir (ou comprar) um negócio privado (dentro e/ou fora de Angola. Porém, era suposto devolverem depois esse dinheiro, o que não aconteceu”, observa.

Na opinião do professor Fernandes Wanda, “o Estado angolano corre o risco de mais tarde ser processado, já que essa lei permitiu essa manobra, sendo que, o que de errado foi feito, foi o não reembolso”.

Um dos casos mais mediáticos do anterior governo de Angola, e que envolve a petrolífera estatal angolana Sonangol e o desvio de fluxos financeiros ilícitos, é o do ex-Presidente do Conselho de Administração do Grupo AAA, o empresário Carlos São Vicente.

Segundo o despacho de acusação da Procuradoria Geral da República (PGR), citado pela agência Lusa, o antigo PCA, terá recebido, sem qualquer contrapartida para o Estado angolano, benefícios e acções da Sonangol, o que, alegadamente, possibilitou a construção de um império dentro e fora do país e o desvio de cerca de mais de mil milhões de euros dos cofres públicos. Pelo facto de existir na altura das operações referidas, um vazio legal, as mesmas não foram sinalizadas pelas Unidades de Informação Financeira internacionais.

Em parte, devido a esse caso, o regime de constituição das sociedades anónimas é frequentemente apontado como uma das fragilidades do sistema financeiro, na medida em que dificulta a identificação de PPE, titulares de empresas que prestam serviços ao Estado.

Para o Director Nacional de Políticas de Justiça, do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, José Nascimento, a identificação do beneficiário final foi sempre um dos temas centrais aquando da elaboração da lei contra o Branqueamento de Capitais Financiamento ao Terrorismo e Crime Organizado.

“Neste sentido, algumas questões estão ultrapassadas e outras estão já identificadas para serem contempladas nas reformas que estão em curso no sector”, assegura à reportagem, recordando que, em 2019, foi aprovado um pacote legislativo para tornar o sistema financeiro angolano mais robusto.

A propósito, questionámos o Banco Nacional de Angola para apurar se, aquando da emissão das autorizações de exportação de capitais, é feita uma due diligencie no sentido de aferir o beneficiário final do negócio feito com o estado angolano, mas não obtivemos nenhuma resposta até à data de fecho.

Em 2010, e como resultado da inexistência de um sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais desde a independência, Angola acabou por ser incluída na lista negra do Grupo de Acção Financeira Internacional (FATF-GAFI) e classificada como uma jurisdição não cooperante, tendo no ano passado integrado a lista cinzenta da referida instituição global.

O relatório da UIF referente a 2020 dá conta que, no período em análise, a UIF recebeu um total de vinte comunicações espontâneas de um total de onze países, nomeadamente cinco da Alemanha, três da Isle of Man, duas da Síria, Luxemburgo, Malta e Brasil e uma da Bósnia Herzegovina, Bélgica e São Tomé e Príncipe respetivamente.

O relatório da UIF refere ainda que a quase inexistência de bases de dados apropriadas e de um sistema de tratamento de informações criminais, a deficiente aplicabilidade da legislação sobre o branqueamento de capitais financiamento ao terrorismo e da proliferação, assim como as deficiências no registo de bens sujeitos ao registo dificultam a recolha de dados.

Em entrevista concedida à nossa reportagem, a Diretora da Unidade de Informação Financeira de Angola, Francisca de Brito, disse que o país prepara-se para começar a sua próxima avaliação mútua que terá início agora em Outubro e será conduzida pelo Eastern and Southern Africa Anti-Money Laudering Group (ESAAMLG).

Durante a referida avaliação será avaliada a conformidade técnica do país, seguindo-se a fase presencial, onde os técnicos do ESAAMLG vão visitar as instituições que compõem o sistema financeiro angolano, para aferir da sua eficácia, estando prevista para os dias 20 a 23 de março de 2022 a discussão do relatório final.

Por: Neusa e Silva