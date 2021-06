Confira o ‘kilapi’ do Grupo Boa Vida ao extinto BANC

O Grupo Boa Vida (GBV) lidera a lista dos maiores devedores do falido Banco Angolano de Negócios e Comércio (BANC), num grupo constituído por 19 entidades corporativas, segundo um documento em posse do Mercado.

A dívida, no montante de pelo menos de 2,7 mil milhões Kz, de acordo ainda com o documento em posse do Mercado, corresponde ao ‘kilapi’ de sete empresas detidas pelo GBV ao extinto banco, nomeadamente Infinity II, SA; MPT Solutions, SA; Residencial Boa Vida II, SA; Residencial Boa Vida IV, SA; Top Building, Lda.; Veredas das Flores II, SA e Residencial Boa Vida, SA.

O montante em dívida, segundo os dados, representa a maior parcela do crédito a clientes do banco cujo Tribunal da Comarca de Luanda decretou, recentemente, falência. A sentença condenou os administradores do BANC justamente pela forma como autorizaram a concessão de créditos, nos mais variados segmentados.

Os dados actuais confirmam a informação da fonte do Mercado, publicada na edição n°. 281, de que o GBV é o maior beneficiário dos créditos concedidos pelo extinto BANC, apesar do desmentido daquele grupo empresarial, assinado pela directora do gabinete de comunicação, marketing e e imagem, Neusa Matoso.

A fonte considera o desmentido do GBV “uma desonestidade atrevida” por existirem dados suficientes que sustentam a informação publicada na edição supracitada e aconselha maior prudência nas réplicas para que haja um desfecho tranquilo do processo, pois brevemente a administração da massa falida vai notificar os devedores. O crédito malparado é das causas principais da falência do BANC, “pois é perceptível que todas as entidades devedoras desta instituição bancária têm alguma culpa da sua insolvência que seria evitada, caso as dívidas fossem pagas nos prazos acordados”.

Daí a fonte do Mercado dizer que os beneficiários dos créditos do extinto banco foram também (indirectamente) condenados na sentença do Tribunal da Comarca de Luanda, apesar de considerar os administradores, executivos e não executivos, responsáveis pela falência do BANC, pelas más práticas na política de concessão de créditos.

“O montante do crédito do GBV realmente representa 3,8% do buraco financeiro do BANC, mas é preciso também lembrar que, ao tempo da sua concessão, valia mais do que hoje. A desvalorização do Kwanza, face ao USD retirou um certo peso dos cerca de 2,7 mil milhões Kz”, disse a fonte, alegando que jamais pode ser considerado crime dizer ou escrever sobre a dúvida de um grupo empresarial.

A notificação dos devedores, explica a fonte, é um procedimento normal que ocorre nos processos de falência. Neste âmbito, prossegue, o GBV e outros serão notificados, primeiro para uma abordagem graciosa, posteriormente para uma cobrança judicial, mas caso se verifiquem dificuldades na liquidação do crédito malparado do BANC.

A forma de cobrança do crédito, afirmou, implica o arresto, apreensão dos bens do devedor que vão servir para cobrir o montante em dívida. Aqui, a fonte vem reforça a informação divulgada na edição n°. 281, contrariando o desmentido do GBV, quanto à notificação que está a ser preparada.

Apesar de o GBV ser o maior devedor do falido BANC, esclarece, o ónus do crédito malparado é atribuído a todos os devedores. A fonte quer com isso dizer que jamais tratou aquele grupo empresarial como o único devedor. “Mas, não aceitamos que se faça passar por vítima”.

Até 2016, o crédito líquido a clientes do BANC ascendia os cerca de 11,7 mil milhões Kz, segundo dados do Banca em Análise da Deloitte, divulgados em 2017, ano em que a mesma consultora deixou de incluir no seu estudo informações (financeiras) referente a este banco, cujo accionista maioritário era o falecido general das FAA, Kundi Paihama.

Se análise incidir sobre 2016, o valor da dívida do GBV representa, cerca de 22,7% do crédito líquido a clientes do BANC naquele ano. Contactamos o PCA do GBV, Thomasz Dowbor, a fim de se pronunciar sobre o assunto. Enviamo-lo um questionário, que ficou de responder no dia seguinte, mas, até ao fecho da presente edição, não respondeu.