Confiança no investimento na Alemanha afunda em Julho

A confiança no investimento na Alemanha afundou em Julho porque tanto investidores como especialistas do mercado financeiro estão preocupados com o fornecimento de energia.

O Centro de Investigação Económica Europeia alemão (ZEW) informou que o seu índice de confiança no investimento caiu para -53,8 pontos em Julho, menos 25,8 pontos que em Junho.

A avaliação da situação actual piorou para -45,8 pontos em Julho, menos 18,2 pontos que no mês anterior.

O ZEW adianta que estes valores estão um pouco abaixo dos verificados em Março de 2020 no início da crise da pandemia.

“As principais preocupações em relação ao fornecimento de energia na Alemanha, a subida das taxas de juro anunciada pelo Banco Central Europeu (BCE) e novos confinamentos na China devido à covid-19 estão a provocar uma deterioração das perspectivas económicas”, disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

Os peritos consideram que a situação económica actual piorou acentuadamente e baixaram as previsões para os próximos seis meses.

As expectativas pioraram especialmente para os sectores empresariais e exportadores de energia intensiva, mas também para o consumo privado, acrescenta Wambach.